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Квартиры, яхта и авторские отчисления: Вилли Токарев оставил многомиллионное наследство

11:34
  • понедельник
  • 05 августа 2019

У артиста четверо детей от трех браков

Певец Вилли Токарев, который умер в Москве на 85 году жизни, владел недвижимостью в Ялте, Москве и Нью-Йорке.
Умер Вилли Токарев

Как сообщает "Комсомольская правда", в Москве у артиста осталась многокомнатная квартира в высотке на Котельнической набережной. Цены на квартиры там стартуют от 35 миллионов рублей.

В Ялте шансонье купил двухкомнатную квартиру с видом на порт и набережную. По предварительной оценке, эта недвижимость стоит почти 13 миллионов рублей. На южном берегу Крыма у Токарева имелась яхта.  

В Нью-Йорке певец приобрел дом. Известно, что там живут его дети и вдова Юлия. 

Недавно Вилли Токарев признавался, что может жить на авторские отчисления за песни, однако ему нравится баловать 42-летнюю супругу и детей, поэтому он не отказывается от выступлений. Кстати, отчисления за песни вдова и дети будут получать в равных долях.

Отметим, что Юлия Токарева родила певцу дочь Эвелину и сына Милена. От первых двух браков у него остались сыновья Антон и Алекс. 

По предварительным данным, Токарев умер от онкологического заболевания. 

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