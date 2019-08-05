"Королева" под угрозой: британцы в панике из-за "сверхтихих" подлодок Москвы

Российские субмарины угрожают безопасности, уверены в Великобритании

Российские подводные лодки представляют реальную угрозу безопасности Великобритании, решили в Лондоне. Британские СМИ пишут о "сверхтихих" субмаринах проекта 636.3 "Варшавянка". Британские эксперты отмечают, что за последние 15-20 лет Россия вложила немало средств в разработку этого класса подлодок – и теперь пожинает плоды.

В британском Минобороны всерьез считают, что российские субмарины незаметно действуют в территориальных водах Соединенного королевства. Высокопоставленные военные уверены, что эти подлодки не только следят за перемещениями кораблей флота Ее Величества, но и прослушивают проходящие по дну океана телекоммуникационные кабели, пишет The Daily Telegraph.

Уязвимы перед подлодками "Варшавянка" как британские подлодки, оснащенные ядерным оружием, так и флагман флота - авианосец "Королева Елизавета". Преимущество российским субмаринам, по мнению специалистов британского Минобороны, дают как технология малозаметности, так и увеличенная боевая дальность, способность наносить удар по надводным, подводным и наземным целям.

Отмечается, что в течение последних месяцев зафиксирован по крайней мере один факт подхода малошумной и очень маневренной подлодки проекта 636.3 к европейским берегам. Эксперты в Британии уверены: "Варшавянка" проверяла, сумеют ли военные НАТО отследить ее путь.