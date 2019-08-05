Хулиганская выходка дочки Примадонны попала на видео

Девочка остра на язык

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина обсуждают новое видео, героиней которого стала их пятилетняя дочка Елизавета.

На фанатской странице Елизаветы Галкиной в Instagram выложили видео, на котором дочка Примадонны рассказывает сказку за обедом. Пережевывая еду, малышка повествует о белой розе, которая росла под старым деревом. По словам Лизы, шипы цветка превращали человека в дракона.

"Злая розочка", - заметила Алла Пугачева, которая снимала дочку на видео. "Это шипы злые, а сама роза добрая. Она спать укладывает и еще попу вытирает", - ответила Елизаветы с проказливым видом.

Видео собрало свыше 118 тысяч отметок "Нравится". Поклонники звездной четы по своему обыкновению умилились девочкой и похвалили ее родителей за хорошее воспитание.

- Артистизм в крови и генах!

- Она всегда так прикольно "обижается", когда не совсем понятен ее рассказ... Типа ну что тут непонятного-то?

- Артистка, по ней Голливуд плачет!

- Юмористка, как папочка.

- "Попу вытирает". Ахаха, шкодила мелкая.

- Видно, что с этими детками много и правильно говорят.

Отметим, что Лиза и ее брат Гарри часто удивляют своими талантами. Они учатся говорить на иностранных языках, рисуют, танцуют и занимаются поделками.

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