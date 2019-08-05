ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хулиганская выходка дочки Примадонны попала на видео

12:02
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Девочка остра на язык

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина обсуждают новое видео, героиней которого стала их пятилетняя дочка Елизавета. 

Пугачеву в мини-шортах признали иконой стиля
Прокуратура заинтересовалась замком Пугачевой и Галкина
"Две подружки": Пугачева с дочкой посекретничали вдали от Галкина

На фанатской странице Елизаветы Галкиной в Instagram выложили видео, на котором дочка Примадонны рассказывает сказку за обедом. Пережевывая еду, малышка повествует о белой розе, которая росла под старым деревом. По словам Лизы, шипы цветка превращали человека в дракона. 

"Злая розочка", - заметила Алла Пугачева, которая снимала дочку на видео. "Это шипы злые, а сама роза добрая. Она спать укладывает и еще попу вытирает", - ответила Елизаветы с проказливым видом. 

Видео собрало свыше 118 тысяч отметок "Нравится". Поклонники звездной четы по своему обыкновению умилились девочкой и похвалили ее родителей за хорошее воспитание. 

- Артистизм в крови и генах! 

- Она всегда так прикольно "обижается", когда не совсем понятен ее рассказ... Типа ну что тут непонятного-то?

- Артистка, по ней Голливуд плачет!

- Юмористка, как папочка.

- "Попу вытирает". Ахаха, шкодила мелкая. 

- Видно, что с этими детками много и правильно говорят. 

Отметим, что Лиза и ее брат Гарри часто удивляют своими талантами. Они учатся говорить на иностранных языках, рисуют, танцуют и занимаются поделками.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Лиза Галкина исполнила эффектное шоу в бассейне ​

Читайте также:
Новости по теме
Лиза Галкина
Лиза Галкина
Максим Галкин с дочерью Лизой
Максим Галкин с дочерью Лизой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.