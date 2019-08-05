Россия теряет миллиарды из-за рака

В ближайшие годы прогнозируется рост заболеваемости

Преждевременная смертность россиян от рака наносит существенный ущерб экономике страны. За четыре года - с 2011-го по 2015-й - Россия потеряла по этой причине более 8 миллиардов долларов. К такому выводу пришли исследователи Центра онкологии имени Петрова, Университета Тампере и Всемирной организации здравоохранения.

Как установили эксперты, из-за онкологических заболеваний женщины в России в среднем живут на 18 лет меньше, мужчины — на 15 лет. По подсчетам специалистов, к 2030 году экономические потери из-за рака составят 7,5 миллиарда долларов – это 0,14% от ВВП.

В то же время, по прогнозам специалистов, потери от рака молочной железы у женщин к этому времени уменьшатся до 0,52 миллиарда долларов, а потери в связи с преждевременной смертностью от рака легкого у мужчин — до 0,97 миллиарда.

К сожалению, ожидается рост смертности от рака шейки матки у женщин и от опухолей головы и шеи у мужчин. Представителям сильного пола грозит еще и рост заболеваемости раком крови – эти причины потерь среди мужского населения к 2030 году займут второе место в списке, сообщает "Коммерсант".