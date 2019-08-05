"Простая русская баба": Гузеева появилась на людях в экстравагантном виде

Артистка испачкалась в грязи

60-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева занялась самобичеванием. Она обругала себя за то, что додумалась выйти на улицу в домашних тапочках.

Гузеева выложила в сторис Instagram видео, на котором она шествует по улице в розовых тапочках на голую ногу. "Вот иду я, простая русская баба, из гостей в моих любимых тапках, ну не дура, по такой грязи", - написала ведущая программы "Давай поженимся!".

В последнее время Лариса Гузеева повадилась фотографироваться с голыми ногами. На днях она выложила снимок, на котором позирует в темно-зеленой шубе. "Всегда мечтала шубу на босу ногу!" - написала знаменитость. По ее словам, эту шубу ей посоветовал купить друг - актер Эвклид Кюрдзидис.

Недавно Гузеева призналась, что она впала в депрессию после смерти ее матери в октябре прошлого года. Телеведущей потребовалась помощь специалистов.