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Две чемпионки мира погибли во время шторма в Севастополе

12:58
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Девушки решили искупаться перед отъездом домой

Трагедия в Севастополе: во время разыгравшегося шторма утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. Девушки были на сборах и уже собирались домой. Они решили искупаться в море перед отъездом, несмотря на объявленное штормовое предупреждение.
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Спортсменки - москвичка 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения – отдыхали на территории яхт-клуба, не оборудованной для купания. Первой прыгнула с пирса мурманчанка - 27-летняя Элина Гисмеева. Судя по всему, ее бросило волной на бетон – и тогда подруга, почувствовав неладное, бросилась ей на помощь.

"Элина - член сборной команды России и член сборной команды Мурманской области по кикбоксингу. Готовилась к чемпионату Европы, который должен был пройти в сентябре", - приводит слова председателя комитета по спорту Мурманской области Светланы Наумовой "Комсомольская правда".

Сообщается, что Элина - вице-чемпионка мира по кикбоксингу, дочь дочь депутата горсовета Мурманска Алмаза Гисмеева. Ее отец - девятикратный чемпион мира по кикбоксингу и десятикратный чемпион России – уже вылетел в  Севастополь.

Имя второй жертвы волн поначалу не сообщалось. Однако позже "Известиям" рассказали в федерации кикбоксинга России, что это Фатима Жагупова. Девушка - лидер сборной России по кикбоксингу, многократная победительница чемпионатов России, мира и Европы.

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