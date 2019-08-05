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"Она кривая": ученые выяснили истинную форму нашей галактики

13:32
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Создана самая точная 3D-модель Млечного Пути

Млечный Путь – вовсе не плоский диск, как представляли ученые ранее. Специалисты уже на протяжении нескольких лет утверждают, что наша галактика похожа на раскатанное тесто для пиццы – причем в тот момент, когда повар подбросил его в воздух. Теперь же выясняется, что она и вовсе искривлена, как латинская буква S – и, вдобавок, утолщается к краям.
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Самую масштабную трехмерную карту нашей галактики создали специалисты из британского Уорикского университета, Варшавского университета и Университета штата Огайо. Они измерили расстояние от Солнца до тысяч отдельных пульсирующих переменных звезд – цефеид - рассеянных по Млечному Пути, сообщает RT со ссылкой на журнал Science. 

Цефеиды – своеобразные маяки для астрономов, самый известный из них – Полярная звезда. Они помогают ученым вычислять расстояния между космическими объектами – что и помогло исследователям создать модель.

"На нашей карте видно, что диск Млечного Пути вовсе не плоский. Он изогнут и искривлен. Благодаря отдельным небесным телам мы впервые сможем проиллюстрировать это на трехмерной модели", — заявил один из авторов работы Пржемек Мроз.

Радиус нашей галактики - около 70 000 световых лет. Если верить новой моедли, то она "искривлена" — внешние края с одной стороны загибаются вверх, а с другой вниз. В центре диск Млечного Пути на модели более плоский, а к краям постепенно расширяется.

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