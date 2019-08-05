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"Никаких конфликтов не было": сын актрисы Яковлевой высказался об увольнении

14:29
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Денис Шальных не похож на офисного планктона

26-летний стилист Денис Шальных перешел на новое место работы. Сейчас сын народной актрисы России  Елены Яковлевой стрижет бороды и делает модные прически в заведении на Новом Арбате.
"Талантливый парень, но..." Сын Яковлевой c жуткими шрамами и тату лишился работы

"Я в другом барбершопе работаю. А что, люди не меняют место работы? Я просто оттуда ушел. У меня никаких конфликтов не было", - рассказал Денис Шальных ТВЦ.RU, добавив, что в новой парикмахерской он работает уже около месяца.

Ранее стало известно, что Шальных по неизвестной причине ушел из барбершопа у метро "Первомайская", где он трудился в течение года. "Талантливый парень", - отозвались о стилисте коллеги.

Денис Шальных не стал объяснять свое решение об уходе. При этом он опроверг слухи о том, что часто меняет место работы: "Единожды поменять место работы - это называется часто менять?"

Сына Елены Яковлевой невозможно представить в роли офисного планктона. Его мускулистое тело с ног до головы усеяно татуировками и шрамами. А вот в модном барбершопе, где полно экстравагантных личностей, Шальных выглядит органично. По словам мужчины, у него было проблем при устройстве на работу.

"Разумеется, есть сфера деятельности, которая подразумевает какой-никакой внешний вид - дресс-код и так далее. С татуировками ты же не пойдешь в офис работать, если там другие стандарты. Люди подстраиваются под те или иные стандарты, требуемые работодателем. В той сфере, где я работаю, это не является никакой проблемой. Это не то что фишка, которая привлекает клиентов, это просто мой образ", - сказал ТВЦ.RU Шальных.

Он признался, что старается скрывать от коллег свое родство со знаменитой артисткой. "Я никогда не заявляю это как характеристику. Я просто никому об этом не рассказываю, не вижу смысла особо об этом распространяться. Если мои коллеги или начальство в дальнейшем узнают о моем родстве с артистом, то они просто имеют это в виду, ничего, собственно, не меняется. Я позиционирую себя как абсолютно обычного человека", - рассказал Денис Шальных.

Ранее ходили слухи, что Шальных погрузился в депрессию после развода с женой Викторией Мельниковой. Он удалил почти все свои страницы в соцсетях и стал избегать общения с прессой. В разговоре с ТВЦ.RU стилист воздержался от откровений насчет своей личной жизни. 

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