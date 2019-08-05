Суд арестовал троих участников беспорядков 27 июля в Москве

Они пробудут под стражей до сентября

В Пресненском суде Москвы избрали меру пресечения троим участникам массовых беспорядков, которые произошли 27 июля в центре столицы. Даниил Конон, Сергей Абаничев и Владислав Барабанов проведут под стражей два месяца – до начала процесса. В ближайшее время перед судом предстанет и 30-летний житель Подмосковья Владислав Синица, который в интернете под псевдонимом "Макс Стеклов" угрожал детям сотрудников правоохранительных органов.

Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. По данным следствия, активные участники несанкционированного митинга, который прошёл в Москве еще 27 июля и который чуть было не перерос в массовые беспорядки. Сообщение об их задержании появилось накануне, спустя неделю после уличной акции. Таким образом, можно предположить, что следственные органы провели достаточно кропотливую работу, чтобы установить именно самых активных участников, чьи действия выходят за рамки административного кодекса, попадая под статьи кодекса Уголовного. В частности, Даниил Конон был одним из тех людей, что призывали перекрывать дороги. Напомним, протестующие смогли на довольно долгое время парализовать движение на Садовом кольце. Общаться с журналистами молодым людям запретили адвокаты. А приезжий из Нижнего Новгорода Барабанов вообще отказался отвечать на вопросы суда: зачем он приехал в столицу и на какие деньги он жил в Москве. В здание суда была и Любовь Соболь. Та, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы по причине фальсификации подписных листов и которая после этого вывела на улицы своих сторонников.

Любовь Соболь не пошла по пути другого кандидата, которому также сначала отказали - Сергея Митрохина. Политик воспользовался правом, предоставленным законом. Провел работу над ошибками, подал апелляцию и добился регистрации со второго раза. А Соболь только зовет людей придти на несанкционированные акции. Все вместе они требуют зарегистрировать её в качестве кандидата, то есть, чтобы Мосгоризбирком принял заведомо незаконное решение.

В Пресненском суде Москвы сегодня ожидают и рассмотрения дела об аресте Владиславы Синицы, который под псевдонимом Максим Стеклов призывал убивать детей сотрудников полиции.

"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео", - написал он в соцсетях.

Снафф-видео - это ролик, на котором запечатлено настоящее убийство. Всем критикам своего убийственного поста Стеклов-Синица смело заявлял в интернете: он в субботу будет так сказать гулять по центру Москвы. Кто хочет, сможет его найти. А его взяли и нашли.

В Следственном комитете действия Синицы расценили однозначно: они направлены на возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия. На этом карьера блогера и оппозиционера Максима Стеклова, можно сказать, завершена. Наказание по такой статье - до шести лет заключения. Немногим больше - до 8 лет за участие в массовых беспорядков грозит Конону, Абаничеву и Барабанову. Они вины своей не признали, но всех троих суд арестовал. Пока на два месяца отправил в СИЗО.

Дмитрий Гусев, Станислав Чубин и Дмитрий Иванов. "ТВ Центр".