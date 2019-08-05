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Рябков назвал США могильщиками ракетного договора

14:52
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Выход из ДРСМД увеличивает риски новой гонки вооружений

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности значительно увеличивает риски возникновения новой гонки вооружений. Об этом заявил Сергей Рябков, передает "ТВ Центр".

Заместитель министра иностранных дел так же отметил, что Россия будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, но не намерена обострять ситуацию. Москва не будет пересматривать свою военную доктрину после развала ДРСМД, но в то же время по-прежнему выступает за продолжение конструктивного диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Рябков подчеркнул, что именно действия США способствуют росту напряженности в мире.

"С ликвидацией Вашингтоном ДРСМД нанесен тяжелый удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями. Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности всей стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора", - заявил Рябков.
 

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