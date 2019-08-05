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Южный дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью

15:08
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Работы завершатся в следующем году

На западе Москвы идёт строительство новой дороги - Южного дублёра Кутузовского проспекта. Все работы планируют завершить уже в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра площадки, передает "ТВ Центр". 

Магистраль протянется от МКАДа до Третьего транспортного кольца и составит 11 километров с 6 полосами в обоих направлениях. Также возведут подъездные дороги, съезды, путепровод и подземные переходы. Южный дублёр позволит значительно снизить транспортную нагрузку на Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, и Мосфильмовскую улицу.

"Мы реконструировали улицу адмирала Дорохова. Сейчас идёт реконструкция развязки на МКАДе. Сделали Проектируемый проезд до Мосфильмовской, и сейчас от этой точки тянем магистраль до Третьего транспортного кольца. Огромное количество переходов через улицы, железные дороги, сложнейшие инженерные сооружения. Но я уверен, что в этом и следующем году двумя этапами мы закончим", - сказал Собянин.

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Дублер Кутузовского проспекта
Дублер Кутузовского проспекта
Дублер Кутузовского проспекта
Дублер Кутузовского проспекта
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