Самый длинный в Москве эскалатор установят на "Шереметьевской"

Его длина составит более 130 метров

На будущей станции метро "Шереметьевская" Большой кольцевой линии будет установлен самый длинный эскалатор в столичной подземке. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Его длина составит 131 метр, что на несколько метров больше, чем подъёмник на станции "Парк Победы". Строители уже выполнили перекладку инженерных сетей в районе станции, сейчас идёт проходка тоннелей для поездов и возведение шахты для эскалатора.

Открыть "Шереметьевскую" планируют через 3 года, несмотря на то, что технологический срок строительства подобной станции 6-7 лет.

