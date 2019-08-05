Как работает Московская служба занятности населения

Среди соискателей - и молодёжь, и люди зрелого возраста

Самое большое столичное кадровое агентство - это Московская служба занятости. Сейчас более полусотни её филиалов в разных частях города оказывают услуги по трудоустройству, профессиональной переподготовке и адаптации к современному рынку труда. Среди соискателей - и молодёжь, и люди зрелого возраста.

У Николая Львовича всегда наготове новые идеи. В сфере рекламы и пиара он больше 30 лет! Однако полгода назад впервые в жизни неожиданно остался без работы. Предыдущему начальнику оказались не нужны опыт и знания 58-летнего специалиста. Спустя месяц безуспешных поисков Николай Фролов решил обратиться в центр занятости.

"Я прошел полный курс подготовки через Центр занятости: психологические тренинги, дополнительные тренинги, связанные с подготовкой резюме, интервьюированием с работодателем, и мне предложили программу по переподготовке кадров", - говорит директор по развитию бизнеса рекламного агентства Николай Фролов.

Вновь поверив в себя и пройдя бесплатное обучение, Николай Фролов получил предложение о работе. Должность достойная – директор по развитию бизнеса в рекламном агентстве. Теперь он вместе с молодым коллективом осваивает новые направления и самые современные технологии.

"Для меня, как работодателя, самое главное — опыт, знания и способность учиться новому. Если человек всю жизнь этим занимается, он просто даст 100 очков вперед любому молодому специалисту", - говорит руководитель рекламного агентства Сергей Поморин

"Не меняются взаимоотношения с клиентами, умение правильно расставить акценты, слышать и слушать клиента - это остаётся всегда", -говорит Фролов.

В московской службе занятости найдут работу и людям предпенсионного возраста, и соискателям с ограниченными возможностями здоровья. Олеся Малышева – еще студентка. В центре "Моя карьера" ей помогли определиться с выбором. Теперь Олеся сама проводит собеседования – занимается подбором персонала в международной аудиторской консалтинговой фирме.

"Я смогла занять должность, которую хотела, связанную с моей нынешней профессией, которой я еще обучаюсь. Прекрасное сочетание того, что я студентка, получаю знания из университета - и тут же применяю их на практике", - рассказывает младший специалист по подбору персонала Олеся Малышева.

Индивидуальный подход, тренинги и обучение, консультации с экспертами и психологами, встречи с работодателями - все это - обновлённая московская система занятости.

Уже почти 50 пунктов работают в центрах "Мои документы". Открыты четыре флагманских центра "Моя работа" и специализированный центр "Моя карьера" . Теперь служба занятости - самое большое московское кадровое агентство.

"Мы работаем с базой данных вакансий почти 100 тысяч. В этой базе данных есть даже сам экзотические профессии: каскадеры, артисты балета. Большинство московских работодателей взаимодействуют с нами. Есть массовые, наиболее востребованные вакансии: сфера обслуживания, питание - туда люди нужны всегда", - рассказывает первый заместитель директора Центра занятости населения г. Москвы Мария Устинова.

Половина москвичей, обратившихся в обновлённые центры занятости, уже работают. Конечно, здесь дают возможности, а не гарантии – всё, в первую очередь, зависит от самого соискателя.

Полина Кастрицкая, Роман Лагунов, Антон Егоров. "ТВ Центр".