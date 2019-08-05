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Четверых малышей родила жительница Подмосковья

15:18
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Общий вес детей - больше шести килограммов

Сразу четырёх малышей родила молодая мама в Московском областном перинатальном центре. Семья не прибегала к репродуктивным технологиям. И "четверняшки" стали подарком природы. Ну, а врачи помогли его сохранить. 

У самой Юлии уже месяц не сходит с лица улыбка. До сих пор не верится, что она сразу стала многодетной мамой. О том, что малышей будет четверо, они с мужем узнали на 10-й неделе беременности.

Юлии - 31, это ее первая беременность, естественная, к ЭКО не прибегали. При этом в роду у мужа были двойняшки. Но  то, что появится четверо малышей, никто и предположить не мог! Это событие стало исключительным даже для Московского областного перинатального центра: за 10 лет практики такой случай впервые. Юлия с апреля лежала здесь на сохранении.  

Общий вес детей - около шести килограммов. Роды принимала целая команда врачей - 15 человек: акушеры, анестезиологи, реаниматологи и восемь неонатологов - по два на каждого младенца.

"Дети после рождения находились в отделении реанимации, один малыш требовал искусственной вентиляции легких, три малыша потребовали неинвазивной респираторной поддержки. На десятые сутки дети были переведены в отделение выхаживания уже на самостоятельном дыхании", - сообщила врач-неонатолог Светлана Трусова.

Сейчас уже вся четверка дышит самостоятельно, получает грудное молоко из бутылочек и активно прибавляет в весе. Юлии уже не нужны бирки с именами, чтобы различать трех сыновей и дочь. Все дети - разные по внешности и характеру. Девочку назвали Анной, а мальчиков по святцам - Максим, Арсений и Георгий. Между старшим и младшенькой  - разница три минуты. 

С первых дней жизни крохи сразу стали знаменитыми. Случаи, когда беременность идет на рекорд, во всех странах становятся сенсацией.

Первым в мире семерняшкам из США в этом году исполняется 22. А в России еще живет октомама, как называют ее журналисты. У нее родились 8 малышей, сейчас им по 10 лет. А в книге рекордов Гиннеса - случай жительницы Индии, которая в 42 года родила 11 здоровых детей.

Московскому квартету - сейчас ровно месяц. Младенцам предстоит еще научиться самостоятельно брать грудь, набрать вес до двух килограммов, окрепнуть. И после этого они смогут поехать домой - примерно через две недели. Домом для большой семьи станет комната в квартире у родителей мужа в Коломне: своего жилья у Михайловых пока нет.

Сейчас Юлии по очереди помогают свекровь и муж. Для него в палате поставили кровать, он здесь ночует. А утром - на работу. Ведь трудиться теперь приходится за четверых.

Наталья Тарасова, Наталья Епифанова, Владислав Карташов, "ТВ Центр".

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