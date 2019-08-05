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Раскрыта главная причина лесных пожаров в Сибири

14:00
  • понедельник
  • 05 августа 2019

В четырех регионах введен режим ЧС

Главную причину возникновения лесных пожаров в Сибири назвали в МЧС. В тревожном ведомстве утверждают, что это неосторожное обращение с огнем. Большая часть очагов возгорания расположена вдоль автомобильных дорог.
К Красноярску подбираются лесные пожары

"Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем", — сообщил на совещании в Госдуме замглавы МЧС Игорь Кобзев. Представитель ведомства считает, что сухие грозы, которые ранее называли основной причиной стихийного бедствия, не сыграли большой роли.

Уже в четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии – из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Огонь охватил площадь в 2,3 миллиона гектаров, более 600 населенных пунктов задыхаются в дыму, напоминает РИА Новости.

С заключением МЧС не совсем согласны в Рослесхозе. Лесные пожары в контролируемых зонах – на территориях, где тушение необязательно, решение принимают местные власти -  начались именно из-за сухих гроз, заявил и.о. главы ведомства Михаил Климов. Сейчас с огнем борются почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов.

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