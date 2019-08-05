Раскрыта главная причина лесных пожаров в Сибири

В четырех регионах введен режим ЧС

Главную причину возникновения лесных пожаров в Сибири назвали в МЧС. В тревожном ведомстве утверждают, что это неосторожное обращение с огнем. Большая часть очагов возгорания расположена вдоль автомобильных дорог.

"Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем", — сообщил на совещании в Госдуме замглавы МЧС Игорь Кобзев. Представитель ведомства считает, что сухие грозы, которые ранее называли основной причиной стихийного бедствия, не сыграли большой роли.

Уже в четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии – из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Огонь охватил площадь в 2,3 миллиона гектаров, более 600 населенных пунктов задыхаются в дыму, напоминает РИА Новости.

С заключением МЧС не совсем согласны в Рослесхозе. Лесные пожары в контролируемых зонах – на территориях, где тушение необязательно, решение принимают местные власти - начались именно из-за сухих гроз, заявил и.о. главы ведомства Михаил Климов. Сейчас с огнем борются почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов.