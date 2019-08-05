Малыш за рулем игрушечного автомобиля сбежал из детского сада

Его поймали возле проезжей части

В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик с особенностями развития сбежал из детского сада на игрушечной машине.

Инцидент произошел в детском саду № 23 "Фонтанчик" на улице Заря 2 августа. Мальчик с синдромом Дауна во время вечерней прогулки сел в машину-каталку "толокар" и направился прочь из садика в сторону проезжей части.

Через десять минут его заметили прохожие возле аптеки и вернули в сад, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки выяснилось, что воспитатель не заметила пропажи мальчика, хотя в тот день в группе было всего восемь человек, никому ничего не сказала, не доложила о произошедшем правоохранительным органам. Делом занялась прокуратура Нижнего Тагила.