"Совсем не похож на Кирилла":Толмацкий усомнился в отцовстве Децла

Родные борются за 14-летнего Тони

Продюсер Александр Толмацкий усомнился в том, что рэпер Децл был биологическим отцом его внука Антония.

"О своей беременности Юля сообщила Кириллу, когда была уже на третьем месяце. По ее словам, до этого она не знала, что беременна. Ну, как такое могло быть?! Это же маразм! Более того, Тони совсем не похож на Кирилла. Вот мой сын Федя - одно лицо с Кириллом в детстве. А у Тони с ним нет никакого сходства", - цитирует Толмацкого "Экспресс-газета".

Отец Децла подчеркнул, что это не имеет для него особого значения, поскольку музыкант вырастил Тони как своего сына. По словам продюсера, мальчик навсегда останется внуком для него и его экс-супруги.

Александр Толмацкий заявил, что вдова музыканта Юлия Киселева поссорила сына с бабушкой и дедушкой. Она якобы отказывается вписать имя рэпера в свидетельство о рождении Антония, указав его в качестве отца.

"Сейчас мы даже не знаем, где он находится, - заявил Толмацкий. - Недавно Тони исполнилось 14 лет. Меня очень волнует, какую фамилию ему запишут при выдаче паспорта. Если он не возьмет фамилию отца, это будет вышак. А Юля уже внушила Тони, что это не она отказалась записать Кирилла его отцом, а якобы он сам этому воспротивился. Все перевернула вверх ногами".

Продюсер также посетовал на то, что Киселева на своей странице не упоминает покойного мужа, а публикует откровенные снимки и "каких-то змей". "А про умершего мужа - ни слова. И сыну выжигает память об отце", - возмутился Александр Толмацкий.

Напомним, рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля из-за сердечной недостаточности.

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