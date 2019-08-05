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"Плохо закончится": Зеленского поймали на лжи

14:30
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Новый президент Украины тратит больше предшественника

Владимир Зеленский с самого начала обманывал украинский народ. К такому выводу пришел бывший актер, а ныне блогер и "военный корреспондент" Мирослав Гай. Его возмутило интервью главы пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.
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"Разумков говорит, что Зе не может закончить войну. Раньше они говорили, что война идет потому, что Порошенко на ней зарабатывает и что Зеленский закончит войну и вернет наших пленных", - пишет блогер в Facebook. Гай сетует, что обстрелы продолжаются, украинские моряки остаются в плену, а Россия при Зеленском "начала оккупацию Черного Моря".

"Я говорил, писал, что нас обманывают…  мир с Россией возможен только при сдаче национальных интересов и потере суверенитета...", - пишет блогер. По его словам, теперь Разумков признался, что команда президента обманывала украинцев. Гай уверен, что то же самое будет и с обещаниями команды Зеленского по поводу  тарифов и других реформ.

Блогер утверждает, что, по его данным, Владимир Зеленский сейчас тратит в месяц на 12 миллионов гривен больше, чем Порошенко. И все это закончится плохо для страны и каждого украинца в отдельности, заключает Гай.

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