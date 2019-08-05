"Плохо закончится": Зеленского поймали на лжи

Новый президент Украины тратит больше предшественника

Владимир Зеленский с самого начала обманывал украинский народ. К такому выводу пришел бывший актер, а ныне блогер и "военный корреспондент" Мирослав Гай. Его возмутило интервью главы пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

"Разумков говорит, что Зе не может закончить войну. Раньше они говорили, что война идет потому, что Порошенко на ней зарабатывает и что Зеленский закончит войну и вернет наших пленных", - пишет блогер в Facebook. Гай сетует, что обстрелы продолжаются, украинские моряки остаются в плену, а Россия при Зеленском "начала оккупацию Черного Моря".

"Я говорил, писал, что нас обманывают… мир с Россией возможен только при сдаче национальных интересов и потере суверенитета...", - пишет блогер. По его словам, теперь Разумков признался, что команда президента обманывала украинцев. Гай уверен, что то же самое будет и с обещаниями команды Зеленского по поводу тарифов и других реформ.

Блогер утверждает, что, по его данным, Владимир Зеленский сейчас тратит в месяц на 12 миллионов гривен больше, чем Порошенко. И все это закончится плохо для страны и каждого украинца в отдельности, заключает Гай.