Аист спровоцировал ДТП и остался ждать ГАИ

Птица улетела, как только инспекторы оформили документы

В Белоруссии аист стал виновником дорожно-транспортного происшествия и дождался инспекторов Госавтоинспекции.

Необычный инцидент произошел в городе Столине Брестской области. Птица гуляла вдоль дороги по газону и неожиданно решила взлететь. В этот момент мимо проезжал автомобиль Lada Priora. В результате траектории аиста и машины пересеклись и столкновения избежать не удалось.

"Как правило, виновниками аварий являются пешеходы, велосипедисты, водители, но никак не аист!", - рассказали в местном МВД.

Аист не пострадал, а вот у автомобиля разбилась фара. Водитель вызвал ГАИ, чтобы оформить ДТП. Пока мужчина ждал инспекторов, птица оставалась на месте, а когда те приехали, пристально наблюдал за оформлением протокола.

Когда сотрудники ГИБДД уехали, аист покинул место происшествия и улетел, пишет ТАСС.