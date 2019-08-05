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Астероид размером с небоскреб несется к Земле

15:06
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Максимальное сближение ожидается 10 августа

Небесное тело размером с небоскреб несется к Земле. 10 августа астероид 2006 QQ23 пройдет вплотную – по космическим меркам – к нашей планете. Космический гость таких размеров может уничтожить целую страну.
В NASA призвали землян готовиться к столкновениям с астероидами

Однако на сей раз опасности нет, заверяют в NASA. Астероид пройдет на расстоянии в 7,5 миллионов километров от Земли. Наше ночное светило – Луна – к примеру, в 20 раз ближе к. Тем не менее, астрономы считают такое сближение потенциально опасным. Они отслеживают перемещения путешественников во Вселенной и предупреждают землян о визитах из космоса.

Напомним, что те же  астрономы NASA буквально на днях не уследили за другим астероидом - 2019 ОК. Он прошел всего в 73 тысячах километров от Земли, а наблюдатели засекли его только когда он начал удаляться от планеты.

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