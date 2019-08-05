Устранение президента: Зеленскому срочно усилили охрану

Стало известно, зачем усилили охрану президента Украины

На Украине принимаются беспрецедентные меры по защите президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают местные СМИ. В частности, серьезно усиливают охрану главы государства. Это связано с его попытками договориться с украинскими олигархами. При этом на уступки Зеленский идти не хочет.

"Когда бандиты поняли, что подкупом отделаться не удастся, они решили принимать более радикальные меры. Речь идет об устранении президента Украины", - пишет издание "Znay.ua".

Ранее стало известно, что причиной предполагаемой отставки главы офиса Зеленского Андрея Богдана может быть давление со стороны США. Вашингтон опасается связей Богдана с олигархом Игорем Коломойским.