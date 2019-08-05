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"Ради предстоящего концерта ": Хлебникова объяснила слова Шуры о ее болезни

15:50
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Артисты встретились после заочного конфликта

53-летняя певица Марина Хлебникова рассказала о своих отношениях с музыкантом Шурой, который заподозрил ее в алкоголизме. 
Хлебникова ужаснула нездоровым видом

Недавно Александра Медведева, более известного как Шура, испугала внешность Хлебниковой. Артистка якобы сильно похудела и постарела. Шура предположил, что звезда 90-х страдает от алкоголизма, и призвал собрать деньги на ее лечение. 

Марина Хлебникова, которая отрицает слухи о своих проблемах с алкоголем, довольно жестко ответила коллеге. Однако к серьезной ссоре это, как выяснилось, не привело. 

"После выпуска как-то встретились с ним в лоб в лоб в телецентре. Оба шли на запись программ. Так вот, спокойно поприветствовали друг друга, а потом еще начали несколько минут чесать языками. Мне кажется, у Сашки эта больная тема - алкоголь, вот и ляпнул, не подумав. Наверно, он еще подобное сделал ради предстоящего концерта. Ну сказал, и дальше что? Боже мой, конечно не обижаюсь на него!" - заявила Хлебникова "СтарХиту".  

По слухам, артистка все реже стала показываться на публике. Подобные сообщения удивляют Хлебникову, ведь она часто выступает в разных городах. Недавно, например, она пела в Петербурге и Ростове-на-Дону. 

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