Женщину-пилота отстранили от рейса из-за штрафов за парковку

Отправиться за границу помешал миллионный долг

Неоплаченные штрафы ГИБДД не позволили второму пилоту сесть за штурвал. Авиалайнер отправлялся в международный рейс из аэропорта Санкт-Петербурга. Однако дама из состава экипажа самолета не прошла паспортный контроль.

Выяснилось, что у уроженки Северной столицы 127 неоплаченных штрафов на общую сумму около 1 миллиона рублей. Большая часть – от ГИБДД, за превышение скорости и неправильную парковку. К тому же, нарушения были зафиксированы в разных регионах России.

Запрет на выезд из страны лицам, накопившим долги, оказался весьма действенной мерой. Как стало известно, россияне выплатили 44,5 миллиарда рублей ради того, чтобы отправиться за рубеж. Оставшаяся на земле женщина-пилот погасила задолженность в тот же день, передает РЕН ТВ.