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Танк загорелся на "Танковом биатлоне" в Алабино (видео)

15:35
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Боевая машина принадлежит команде из Ирана

Иранский танк Т-72С загорелся на танковом биатлоне на подмосковном полигоне Алабино в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019).

Инцидент случился во время конкурса "Танковый биатлон-2019". На кадрах можно заметить, как пожарные тушат загоревшийся танк. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

5 августа начался третий день соревнований "Танковый биатлон". Они закончатся 17 августа. Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды 37 государств. Победитель получит УАЗ "Патриот", второе место - автомобиль Lada Granta, третье - мотоцикл "Минск".

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