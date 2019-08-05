Детский лагерь эвакуировали из-за взрывов на складе боеприпасов

Всего из района ЧП эвакуированы тысяча человек

Около тысячи человек эвакуировались из населенных пунктов под Ачинском в Красноярском крае, где горит склад с боеприпасами. Люди покидают поселки самостоятельно.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, эвакуация проводится в трех населенных пунктах. Кроме того, эвакуирован детский лагерь в поселке Сокол, пишет "Интерфакс". Оттуда вывезены 257 детей и 66 сотрудников учреждения.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на главу города Ачинск пишет, что точное количество эвакуированных назвать нельзя, поскольку люди выходят из района ЧП самостоятельно. Транспорт в сторону воинской части не ходит.

Пожар и взрывы на складе с артиллерийскими боеприпасами на территории воинской части начались в понедельник днем. По данным врачей, пострадали семь человек, в том числе двое военных. В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов и автобусов. По указанию главы Минобороны, на место взрыва отправился заместитель министра Дмитрий Булгаков.

Видео из района взрывов на складе боеприпасов