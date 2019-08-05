В Подмосковье грибник 8 дней блуждал по лесу

Найти его удалось по счастливой случайности

В Московской области недалеко от Шатуры мужчина ушел собирать грибы и потерялся. Его искали восемь дней, в том числе силами полиции и поисково-спасательного отряда "Лиза-Алерт".

"Случайно обнаружил потерявшегося мужчину другой местный житель, отправившийся за грибами. Он оперативно связался со спасателями и отвел их к потерявшемуся", - рассказали АГН "Москва" в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас"

Мужчину передали медикам. Он был истощен и обезвожен.