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В Подмосковье грибник 8 дней блуждал по лесу

16:19
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Найти его удалось по счастливой случайности

В Московской области недалеко от Шатуры мужчина ушел собирать грибы и потерялся. Его искали восемь дней, в том числе силами полиции и поисково-спасательного отряда "Лиза-Алерт".

"Случайно обнаружил потерявшегося мужчину другой местный житель, отправившийся за грибами. Он оперативно связался со спасателями и отвел их к потерявшемуся", - рассказали АГН "Москва" в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас"

Мужчину передали медикам. Он был истощен и обезвожен.

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