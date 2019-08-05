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Дочка Киркорова подверглась экстремальным испытаниям во Франции

16:28
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Девочке было очень страшно

Певец Филипп Киркоров сейчас отдыхает со своими детьми – семилетними Аллой-Викторией и Мартином-Кристином – во Франции.

Семья отправилась в Azur Hark кататься на аттракционах. Киркоров, видимо, не ожидал, что его дочь, захочет полетать в наряде бэтмена на карусели с цепями. Мартин и сам Филипп не рискнули разделить забаву Аллы-Виктории.

Девочку нарядили в костюм, приковали цепями, а затем подняли на 100 метров, где сильно раскрутили, пишет интернет-портал Дни.ру". "Таких и берут в космонавты", – отметил гордый отец.

Спустившись не землю, девочка поделилась впечатлениями. Она отметила, что было страшно и боялась, что упадет с высоты.

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