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Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

16:50
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Выход США из ракетного договора может возобновить ничем не сдерживаемую гонку вооружений, отметил президент России

Президент России Владимир Путин в понедельник сделал заявление в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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По словам главы государства, действия Вашингтона "неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности", они осложнили ситуацию в мире, "породили фундаментальные риски для всех". "Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - указал Путин.

Президент поручил ряду министерств и ведомств тщательно следить за дальнейшими шагами США по разработке и производству ракет средней и меньшей дальности. При этом он подчеркнул, что действия Москвы будут носить исключительно зеркальный характер.

"Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - приводит слова Путина ТАСС.

Ранее в понедельник в МИД России заявили, что США стали могильщиками ДРСМД. "Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности", - указали в ведомстве.

О приостановлении своего участия в соглашении Вашингтон объявил в феврале, обвинив Россию в несоблюдении обязательств.

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