Военные под Ачинском укрылись в бомбоубежище

Территория воинской части оцеплена

Личный состав воинской части № 74008 под Ачинском, на территории которой произошел пожар на складе боеприпасов, укрылся в бомбоубежище.

Территория воинской части на данный момент оцеплена, пишет "Газета.Ru". В ликвидации пожара принимают участие специальные воинские подразделения и техника.

Пожар и взрывы на складе с артиллерийскими боеприпасами на территории воинской части начались в понедельник днем. По данным врачей, пострадали семь человек, в том числе двое военных. В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов и автобусов. По указанию главы Минобороны, на место взрыва отправился заместитель министра Дмитрий Булгаков.

С места ЧП эвакуированы около 11 тысяч человек, в том числе детский лагерь в поселке Сокол. Оттуда вывезены 257 детей и 66 сотрудников учреждения. "Запаха нет. Из города все уезжают, взрывы уже 3 часа. <…> Слышны сильные выстрелы и ещё вибрации в городе. Громкоговорители говорят неразборчиво, но до них и так все знали, что происходит", - рассказал радиостанции "Говорит Москва" один из местных жителей.

Видео из района взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае