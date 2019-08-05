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Около 6,3 тыс. человек зарегистрировались в корпус наблюдателей ОП Москвы

17:09
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Больше половины из них уже были наблюдателями

Почти 6,3 тысячи жителей столицы пожали заявки в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, сообщил начальник аппарата Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Спиваков.

По его словам, больше половины из них уже участвовали в наблюдении за выборами. При этом около 74% подавших заявки от 18 до 30 лет.

В Единый день голосования 8 сентября наблюдателям предстоит обеспечить контроль за ходом голосования и подсчетом результатов на 3616 избирательных участках столицы. Также они будут присутствовать на участках, где пройдет экспериментальное электронное голосование.

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