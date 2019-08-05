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Из-за взрывов боеприпасов близ Ачинска эвакуируют 11 тысяч человек

18:02
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Пострадали уже восемь человек

ЧП в Ачинском районе Красноярского края — днем там на одном из военных складов возникло возгорание хранилища пороховых зарядов, после чего произошел взрыв артиллерийских боеприпасов.

Сообщает, что восемь человек пострадали, среди них двое военных. Министерство обороны опровергло появившееся сообщение о гибели военнослужащего. У большинства пострадавших - легкие ожоги , помощь им была оказана на месте. Личный состав  склада был выведен из зоны происшествия.

Сейчас местные власти эвакуируют жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от эпицентра ЧП. Готовят к эвакуации и 100-тысячный Ачинск. Для приема людей развернуты пункты временного размещения.

На складе хранения боеприпасов в настоящее время идет тушение огня. На помощь пожарным  расчетам  воинской части направлены подразделения Ачинского пожарного гарнизона, а также два пожарных поезда.  Министр обороны Сергей Шойгу направил в зону происшествия своего заместителя Дмитрия Булгакова.
 

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Взрыв на складе боеприпасов
Взрыв на складе боеприпасов
Взрыв на складе боеприпасов
Взрыв на складе боеприпасов
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