Собянин: В Москве продолжается активное дорожное строительство

Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020 году

Строительство Южного дублёра Кутузовского проспекта планируют завершить уже в следующем году. Об этом в понедельник сообщил Сергей Собянин во время осмотра площадки. 11-километровая магистраль с шестью полосами в обоих направлениях протянется от МКАД до Третьего транспортного кольца. Для удобства автолюбителей и пешеходов строители возводят к трассе подъездные дороги, съезды, путепровод и подземные переходы.

Южный дублер Кутузовского проспекта - одна из самых востребованных вылетных магистралей на западе столицы. Она соединит Третье транспортное кольцо с Московской кольцевой автодорогой. Сейчас на этапе активного строительства находится участок от Аминьевского шоссе до Минской улицы, над которой уже возведены металлические конструкции эстакады и идет заливка бетонного основания проезжей части, передает "ТВ Центр".

Несмотря на то, что от строящейся развязки над Минской улицей до пересечения с Аминьевским шоссе - около 2,5 километра - общая протяженность нового дорожного покрытия, включая съезды и развороты, составит почти шесть. Позади - самая сложная подготовительная работа - проектирование, освобождение территории и перекладка коммуникаций.

Помимо нового дорожного полотна, еще предстоит возвести несколько пешеходных переходов, установить, где это необходимо, специальные шумозащитные экраны, благоустроить прилегающую территорию. А также подготовить уже существующую дорожную инфраструктуру Северо-Западной хорды к интеграции с новой магистралью.

"Сейчас идёт реконструкция развязки на МКАД. Сделали Проектируемый проезд до Мосфильмовской и сейчас от этой точки тянем магистраль до Третьего транспортного кольца", - отметил Собянин.

Второй, заключительный участок Южного дублера для строителей будет самым сложным. Дорога от пересечения с Минской улицей до Третьего транспортного кольца пройдет вдоль железнодорожных путей киевского направления. И ее предстоит буквально вписать в сложный рельеф, возводя эстакадные конструкции в непосредственной близости от протекающей тут реки Сетунь.

"Огромное количество переходов через улицы, железные дороги, сложнейшие инженерные сооружения. Но я уверен, что в этом и следующем году двумя этапами мы закончим Южный дублёр. Это серьёзно улучшит транспортную ситуацию и на Кутузовском проспекте, и на Мичуринском, и на Аминьевском шоссе", - сказал Собянин.

В результате Южный дублер Кутузовского проспекта станет 24-й по счету вылетной магистралью столицы. Ее протяженность составит 11 километров, по три полосы для движения в каждом направлении. При этом общая так называемая строительная длина - с учетом съездов и дополнительных сооружений - достигнет 28 километров.

Андрей Сидоренко, Владимир Черных, Александр Медведев, "ТВ Центр".