Угрожавшего детям силовиков блогера арестовали на 2 месяца

Ему грозит до шести лет тюрьмы

Суд арестовал задержанного блогера из Подмосковья Владислава Синицу, который призывал в одной из соцсетей расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов. Под стражей он пробудет до 3 октября. Синице предъявлено обвинение в экстремизме. В Пресненском суде продолжаются слушания по уголовным делам о незаконных акциях протеста в Москве.

— Избрать в отношении Барабанова меру пресечения в виде заключения под стражу, не находя оснований применения к обвиняемому более мягкой меры пресечения.

— Позор. Позор, позор, позор, позор!

Зачитывается постановление об аресте Владислава Барабанова. Соратники по политической борьбе не согласны и пытаются перекричать судью. Приставы удаляют всех нарушителей из зала заседаний. Уже в коридоре мать обвиняемого заявила: её сын ничего не сделал и она гордится им. Приезжий из Нижнего Новгорода Владислав Барабанов отказался отвечать в суде на вопросы, даже такие простые: зачем он приехал в столицу и на какие деньги жил в Москве. Следующий - Даниил Конон.

— Выйдя на проезжую часть, парализовали движение на Садовом кольце города Москвы. Продолжая противоправные действия, применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии путем нанесения ударов руками в область головы, бросали в них камни, бутылки, распылили слезоточивый газ из заранее принесенного распылительного устройства.

В общем-то, становится понятно, в чем именно обвиняют молодых людей. Третий фигурант - Сергей Абаничев. Он был самым спокойным. А вот Конон весь день улыбался. Даже когда зачитывали постановление, что он домой сегодня не вернется, а поедет сразу в следственный изолятор. Суд арестовал всех троих.

Таким образом, за участие в массовых беспорядках 27 июля в СИЗО находятся уже девять человек. Поддержать соратников в суд пришла Любовь Соболь. Несмотря на то, что, по её собственному признанию, она уже почти три недели как объявила голодовку в знак протеста, цвет лица у женщины здоровый. Она полна сил и решимости.

"Сейчас нужно максимально предавать огласке весь этот беспредел. Продолжать выходить на акции протеста. Продолжать отстаивать наши права. Мы требуем соблюдения наших прав. Мы требуем права гулять мирно по выходным по улицам нашего города. Мы требуем допуска наших представителей на выборы в Московскую городскую думу", - заявляет Соболь.

По сути, Любовь Соболь требует, чтобы Мосгоризбирком принял заведомо незаконное решение. Ведь ей в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы отказали по причине фальсификации подписных листов. В частности, наличия в них "мертвых душ". А ведь другому кандидату, Сергею Митрохину, тоже сначала отказали. Но политик воспользовался правом, предоставленным законом, и провел работу над ошибками, подал апелляцию и все-таки добился регистрации. Но видимо для Соболь такой путь не подходит. Иначе не будет повода для протеста.

В Пресненском суде Москвы рассмотрели и дело об аресте Владиславы Синицы, который под псевдонимом Максим Стеклов призывал убивать детей сотрудников полиции. Он помещен под стражу на два месяца, до 3 октября.

"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео", - писал он в соцсетях.

В следственном комитете действия Синицы расценили однозначно: они направлены на возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия. На этом карьера блогера и оппозиционера Максима Стеклова, можно сказать, завершена. Наказание по такой статье - до шести лет заключения. Немногим больше - до 8 лет за участие в массовых беспорядков грозит арестованным сегодня Конону, Абаничеву и Барабанову.

Дмитрий Гусев. Станислав Чубин и Дмитрий Иванов. "ТВ Центр".