"Защитите меня": раскольник Филарет пошел на крайние меры

Михаил Денисенко (Филарет) попросил защиты у своей паствы

Новое обострение церковного раскола на Украине. Никем не признанный "киевский патриарх" Филарет Денисенко призвал своих сторонников ни много ни мало к протестам против раскольнической церкви Украины. Кроме того, Филарет прямым текстом заявил, что ПЦУ и окружение экс-президента Порошенко намерены уничтожить так называемый "киевский патриархат". Свою немногочисленную паству клирик призвал к активным действиям.

Раскол в рядах украинских раскольников, которых, казалось бы, должна была объединить новая церковь, напротив, только усиливается. Глава непризнанного православием Киевского патриархата Филарет выступил перед своими прихожанами с довольно откровенной речью. Он призывает людей начать протесты против митрополита Епифания – человека, возглавляющего ПЦУ.

"У меня отбирают все имущество и все финансы Киевской патриархии. И меня выбрасывают на улицу. Поэтому я обращаюсь к вам. Я служил вам 53 года. Не пропускал ни одной литургии, ни одного богослужения. Теперь меня выбрасывают на улицу", - сказал Филарет.

Конфликт развивается уже несколько месяцев. Ещё будучи президентом, Пётр Порошенко активно создавал новую Православную церковь Украины, получение которой Томоса стало его предвыборным проектом. В состав ПЦУ, уже очевидно в добровольно-принудительном порядке, вошли несколько раскольнических церквей, в том числе и Киевский патриархат. Филарет считался главным кандидатом на пост главы новой структуры, но в итоге ее возглавил Епифаний. У Киевского патриархата начали активно забирать имущество, аргументируя это решениями священного синода ПЦУ. Да и согласно пояснению Минкульта, Киевского патриархата де-юре больше не существует, он якобы был ликвидирован в декабре 2018-го, во время так называемого объединительного собора. И вот уже от Филарета звучат совсем другие речи.

"Защитите меня как патриарха. Я прошу вас – защитите в первую очередь Киевскую патриархию, нашу настоящую церковь. Что дал нам томос? Ничего, кроме разрушения Киевского патриархата. Признали эту так называемую ПЦУ? Ее не признала ни одна церковь. Томос поставил нашу церковь в зависимость от греков. Раньше мы были свободными и независимыми. Непризнанными, но такими же непризнанными, как и сейчас", - отметил он.

Все это лишь подтверждает политизированность решения - создать ПЦУ, в то время, когда большинство людей являются прихожанами канонической православной церкви Украины Московского патриархата. Новый президент Владимир Зеленский проект Порошенко получил по наследству и публично его не поддерживал. Однако сторонники ПЦУ пытаются склонить главу государства на свою сторону. В конце недели Зеленский летит в Турцию с официальным визитом, где в том числе встретится с вселенским патриархом.

"Со стороны Варфоломея, очевидно, будет попытка прощупать Зеленского. Насколько Зеленский готов выполнять договоренности, которые были между ним и Порошенко. Вспомните протокол, который стал достоянием публики, где было написано - Порошенко гарантировал передачу Константинопольскому патриархату ряда церквей - и не одной церкви, многих церквей", - рассказал политолог Алексей Якубин.

Кроме того, Константинополь обложил налогом новую украинскую церковь. Ранее сообщалось, что каждый приход ПЦУ обязан выплачивать десятину в размере от 4 000 до 20 000 евро. И это тоже цена политического пиара бывшего президента, который теперь многое потерял, но попытался уехать из страны с высоко поднятой головой. В своем последнем интервью Порошенко заявил, что лично он вместе с Ангелой Меркель писал текст Минских соглашений. В Берлине хвастливое утверждение опровергли: "Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлечёнными сторонами".

Сам бывший президент сейчас активно публикует на своих страницах в интернете видео, где он посещает разные регионы Украины. Но на деле неизвестно, даже в какой стране вместе с семьей сейчас находится Порошенко.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".