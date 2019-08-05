Украина рискует провести зиму без угля

Причина - введенные Москвой ограничения на поставки

Россия резко сократила поставки угля на Украину. Разница по сравнению с прошлым годом составила 750 тысяч тонн (свыше 85%).

Все дело в том, что 1 июня, в ответ на введенные Киевом антироссийские санкции, вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из России на Украину. Теперь компания обязаны ежемесячно получать разрешение на вывод угля из страны, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на материал "Коммерсанта".

Отгрузки были частично перенаправлены обходным путем через Белоруссию, в последние полгода экспорт российского угля вырос в 4,5 раза.

Кроме того, в конце этого года истекают контракты на поставку и транзит газа из России через Украину, в результате чего ряд регионов страны потеряют доступ к нему доступ.