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Психологи рассказали о пользе стресса

18:22
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Нервное напряжение - важный спутник человека

Стресс - полезная реакция организма, которая мобилизует человека на преодоление неблагоприятных факторов.

Об этом рассказал социальный психолог Алексей Рощин. Именно благодаря ответной реакции на раздражители человечество выжило, пишет газета "Известия".

"Если стрессов бы не было, то мы тогда быстро бы вымерли. Потому что организм не реагировал бы на болезни и атаки хищных зверей", - отметил Рощин.

Однако, как отмечает психолог, если организм слишком часто реагирует на стресс, значит, нужно перестать находиться в неблагоприятной для себя среде. В противном случае, организм будет "быстро изнашиваться".

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