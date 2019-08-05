На борьбу с пожаром на арсенале под Ачинском пустили роботов

Они выдерживают опасные для жизни температуры

Минобороны России перебросит на место возгорания на арсенале в Ачинском районе Красноярского края пожарных роботов "Уран-14".

Эти роботы могут бороться с огнем прям в эпицентре пожара – они выдерживают опасные для жизни температуры. На них установлены специальные пожарные насосы производительностью две тысячи литров в минуту. Управляются роботы дистанционно.

Также на место ЧП доставлены беспилотники, которые будут мониторить обстановку с воздуха. Ранее глава региона Александр Усс не исключил, что возможно разрастание пожара, пишет "Газета.Ru".

Пожар и взрывы на складе с артиллерийскими боеприпасами на территории воинской части начались в понедельник днем. По данным врачей, пострадали восемь человек, в том числе двое военных. В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов и автобусов, закрыто воздушное пространство.

С места ЧП эвакуированы около 11 тысяч человек, в том числе детский лагерь в поселке Сокол. Оттуда вывезены 257 детей и 66 сотрудников учреждения. Личный состав воинской части №74008 укрылся в бомбоубежище.

Видео: из-за взрывов боеприпасов близ Ачинска эвакуируют 11 тысяч человек