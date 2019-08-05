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Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле

19:39
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Несколько украинцев заметили триколор и начали требовать его снять

В испанском городе Салоу администратор отеля оказался горячим сторонником российской политики и в ресторане заведения выставил на обозрение российский триколор.

Это очень не понравилось группе украинских граждан, которые проживали в этой гостинице. Они обратились к руководству отеля, чтобы те убрали и флаг и они бы "не чувствовали себя ужасно". Однако администратор с ними не согласился.

Более того, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять русские песни военных лет. "Украинцы попросили туроператора переселить их в другой отель", - пишет URA.Ru.

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