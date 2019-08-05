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"Люблю": рыжий из "Иванушек" готов простить неверную жену

20:12
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Музыкант поставил брак на паузу и забрал детей

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов переживает не лучшие временя –три месяца назад он разъехался со своей супругой Мариной Банковой.
Изменившийся до неузнаваемости Григорьев-Аполлонов завязал с алкоголем

Причиной такого решения стала измена жены – 34-летнюю Марину заметили в обществе 27-летнего игрока сборной России по баскетболу и клуба "Химки" Андрея Зубкова, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Рыжий из "Иванушек" признался, что "любит жену также, как в первый день нашего знакомства", но сейчас пара решила поставить отношения на паузу. 49-летний музыкант уже забрал к себе сыновей – 15-летнего Ивана и 11-летнего Артемия.

Андрей Григорьев-Апполонов и Марина Банкова вместе 17 лет. В браке у них родились двое сыновей.

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