Режим ЧС и эвакуация жителей: хроника пожара на арсенале под Ачинском

Число пострадавших растет

В Ачинском районе Красноярского края введен режим ЧС в связи с пожаром на военном складе и последующими взрывами хранящихся там боеприпасов. Сейчас там продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, составило девять человек. Четверо из них военные, один пожарный, еще четверо - гражданские лица.

Около трёх часов дня по местному времени. У жителей окрестностей Ачинска обычный понедельник. Местные жители не сразу поняли, что происходит. Возгорание произошло в хранилище пороховых зарядов. И огонь перекинулся на сами склады. Это крупнокалиберные боеприпасы - от 125 до 152 миллиметров. По данным Минобороны, горят две площадки по утилизации боеприпасов. В общей сложности на складах около 25 тысяч снарядов, передает "ТВ Центр".

Очевидцы могли наблюдать взрывы на очень большом удалении от самого хранилища. В радиусе многих километров в окнах домов вылетали стёкла. Уходить подальше от опасных местные жители стали сами, не дожидаясь объявлений об эвакуации.

Но быстро подключились и местные власти. Дороги в сторону опасного района перекрыли. Весть транспорт перенаправили в Ачинск. Министерство обороны сообщило, что среди военнослужащих базы есть раненые. Но весь личный состав со складов удалось эвакуировать. Территория вокруг военной части оцеплена. Минобороны направило на склады специальные отряды с бронированной пожарной техникой, пожарный поезд и специальную роботехнику. Воздушное пространство над районом закрыто на всех эшелонах в радиусе 30 километров. Местные власти перекрыли трассу Назарово-Ачинск.

Эвакуация объявлена из 20-километровой зоны вокруг хранилища боеприпасов. В городе Ачинске открыты по меньшей мере три пункта временного размещения людей, уехавших из опасной зоны.

В Ачинском районе края введён режим чрезвычайной ситуации. В самом городе к вечеру также приняли решение закрыть часть районов, в которых может быть небезопасно. Часть эвакуированных жителей готов принять Красноярск.

К месту ЧП продолжают стягивать специальную технику Минобороны и МЧС.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".