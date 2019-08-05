Россиянам рекомендуют запасаться медом из-за массовой гибели пчел

Этим летом на производстве мёда сказывается не только гибель полосатых насекомых, но и холодная дождливая погода

В этом году из-за гибели пчёл по всей стране может возникнуть дефицит мёда и резкий рост цен на этот целебный продукт. На пасеках почти в 30 регионах страны - от Московской области до Алтая - уже подсчитывают убытки. По предварительным данным, погибли 40 тысяч пчелосемей. Специалисты причину массового мора медоносов в основном связывают с нарушениями при обработке сельхозугодий химикатами от вредителей.

Вместо меда - килограммы мертвых насекомых. Это напоминает сценарий фильма - катастрофы. Только в России погибло почти 40 тысяч пчелосемей. Это почти 2% от общего количества в стране. Пугающая тенденция, передает "ТВ Центр".

Меда стало заметно меньше. Вкус его изменился, жалуются пчеловоды. Пасечники в 25 российских регионах подсчитывают убытки. Стоимость одной пчелосемьи - 10 тысяч рублей. Однако доказать ущерб не так просто.

То, что пчёл именно отравили, специалисты не сомневаются. Рядом со многими пасеками - рапсовые поля. Сейчас семена этого растения стоят в два раза дороже пшеницы, а значит выращивать его экономически выгодно. Для многих российских регионов рапс - культура новая. Ядохимикаты для защиты от вредителей применяют тоже новые.

"Не предупредили пасечников, чтобы они закрыли улья и уберегли пчёл от воздействия этих ядов. Второе - обрабатывали те специалисты, в кавычках, которые не имеют сертификатов. Не имеют специальных знаний и образования", - пояснил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

Специалисты, у которых есть знания и образование, проблему изучили. В Европе массовую гибель пчел зафиксировали в середине 90-х. Исследование вели 17 лет и выяснили, что в зонах обработки рапса численность пчёл сократилась на 30%. Виной всему химические яды - неоникотиноиды.

Систему контроля за применением ядохимикатов нужно менять, уверены на самом высоком уровне. Гибель пчел совсем недавно обсуждали в Госдуме, а в понедельник вице-премьер Алексей Гордеев провел специальное совещание. Обсудили меры по поддержке российских пчеловодов. Компенсации уже предусмотрены некоторыми регионами, в других идет подготовка документов. Проблема однако шире. В Европе те же неоникотиноиды запретили и, что самое интересное, помогло лишь отчасти. Французы винят в гибели насекомых глобальные процессы - такие как изменение климата. Немцы - урбанизм и вышки сотовой связи, волны от которых якобы пагубно влияют на пчёл.

Пчела - важнейший элемент экосистемы и глобальной экономики. Эти насекомые опыляют многие сельскохозяйственные культуры, на которые приходится 2/3 производства всего мирового продовольствия. Футурологи не утешительны в прогнозах, если учитывать сегодняшние темпы вымирания, пчёлы полностью исчезнут в 2035 году. Человечество, если верить прогнозу, приписываемому Альберту Эйнштейну, протянет еще 4 года. Но не все так печально. В России появится единый реестр пчеловодов, а владельцы пасек получат на них паспорта. Это позволит координировать действия пчеловодов и фермеров, а значит и травить полезных насекомых больше не будут. Методику и другие предложения Минсельхоз должен внести в правительство до 1 сентября. Ну а пока владельцам пасек и полей советуют элементарно договариваться. На кону ведь не просто судьба пчел - всего человечества.

Матвей Шестаков, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".