Из-за пожара на арсенале под Ачинском ввели режим ЧС

Пострадали восемь человек: четверо военных и четверо гражданских

Администрация Ачинского района ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории района, где на складе с боеприпасами происходят взрывы и пожар.

На данный момент продолжается эвакуация людей из близлежащих к арсеналу населенных пунктов, пишет ТАСС. Их разместят в Ачинске, Красноярске, Ботоголе и Назарово. В тушении арсенала принимают участие 150 пожарных, а также роботов "Уран-14".

В МЧС призвали местных жителей не поддаваться панике и читать только официальные сообщения. "Ситуация в Ачинском районе находится под контролем министерства обороны, правительства Красноярского края, Главного управления МЧС России и других ведомств и служб", - сообщили спасатели.

Пожар и взрывы на складе с артиллерийскими боеприпасами на территории воинской части начались в понедельник днем. По данным врачей, пострадали восемь человек: четверо военных и четверо гражданских. Ранее сообщалось об одном погибшем, однако в Минобороны опровергли эту информацию.

С места взрывов эвакуированы около 11 тысяч человек, в том числе детский лагерь в поселке Сокол. Оттуда вывезены 257 детей и 66 сотрудников учреждения. Личный состав воинской части №74008 укрылся в бомбоубежище. В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов и автобусов, закрыто воздушное пространство.

Видео: из-за взрывов боеприпасов близ Ачинска эвакуируют 11 тысяч человек