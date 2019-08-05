ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер автор песен "Идет солдат по городу" и "Снег кружится"

20:43
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Не стало музыканта Сергея Березина

Композитор Сергей Березин скончался в понедельник в возрасте 81 года. Об этом рассказала поэтесса Лариса Рубальская, дружившая с музыкантом.

"Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", - приводит ее слова РИА Новости.

Березин возглавлял вокально-инструментальный ансамбль "Пламя", основанный им самим. Он является автором множества известных песен, среди которых "Идет солдат по городу" и "Снег кружится".

Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Березин во время репетиции
Сергей Березин во время репетиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.