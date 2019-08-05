Умер автор песен "Идет солдат по городу" и "Снег кружится"

Не стало музыканта Сергея Березина

Композитор Сергей Березин скончался в понедельник в возрасте 81 года. Об этом рассказала поэтесса Лариса Рубальская, дружившая с музыкантом.

"Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", - приводит ее слова РИА Новости.

Березин возглавлял вокально-инструментальный ансамбль "Пламя", основанный им самим. Он является автором множества известных песен, среди которых "Идет солдат по городу" и "Снег кружится".