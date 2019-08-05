Обнародованы редкие фото дочери Началовой

На кадрах Вере три-четыре года

Пиар-менеджер покойной Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала архивные фотографии со дня рождения Веры Алдониной – девочке в тот день исполнилось три или четыре года.

Исаева призналась, что эти фотографии для нее особые, пишет интернет-портал "Дни.ру". На кадрах запечатлены счастливые Юлия Началова и ее супруг Евгений Алдонин, отец Юлии Виктор Началов, ныне покойный директор певицы Андрей Трофимов, Ролан Гусев (крестный Веры) с супругой и сама Исаева.

"Вера была принцессой, а я послушалась Юлию Началову и выполнила ее просьбу - прийти в маскарадных костюмах", - поделилась воспоминаниями пиарщица.

Однако жизнь продолжается. Теперь уже 12-летняя Вера вернулась из Турции, где отдыхала со своим отцом, мачехой и сводным братом, и теперь собирается в лагерь Артек.

"Весь июль Вера много занималась саморазвитием <…> Наконец летит в лагерь, о котором мечтают все дети", - рассказала Исаева.

Юлия Началова скончалась 16 марта в результате острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Певице было 38 лет.

Видео: передача "Мой герой" с Юлией Началовой