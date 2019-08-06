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Чиновникам попросили увеличить командировочные

08:26
  • вторник
  • 06 августа 2019

Сейчас они получают 100 рублей в день

Федерация независимых профсоюзов России попросила трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений увеличить государственным служащим суточные в командировках. 
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Сейчас госслужащие получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. По мнению зампреда федерации Нины Кузьминой, в поездках чиновники несут "дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни". 

Председатель профсоюза работников государственных учреждений Николай Водянов отметил, что сотрудники частных компаний получают по 700-800 рублей при рабочих поездках. "100 рублей - это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды", - цитируют Водянова "Известия"Сложившуюся ситуацию он назвал несправедливой по отношению к государственным служащим. 

Согласно законодательству, во время командировок чиновникам компенсируют расходы на жилье, но не более 550 рублей в сутки. При этом транспортные расходы возмещаются без оговорок, за исключением одного момента - летать на самолетах госслужащие обязаны только экономклассом. 

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