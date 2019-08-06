Чиновникам попросили увеличить командировочные

Сейчас они получают 100 рублей в день

Федерация независимых профсоюзов России попросила трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений увеличить государственным служащим суточные в командировках.

Сейчас госслужащие получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. По мнению зампреда федерации Нины Кузьминой, в поездках чиновники несут "дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни".

Председатель профсоюза работников государственных учреждений Николай Водянов отметил, что сотрудники частных компаний получают по 700-800 рублей при рабочих поездках. "100 рублей - это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды", - цитируют Водянова "Известия". Сложившуюся ситуацию он назвал несправедливой по отношению к государственным служащим.

Согласно законодательству, во время командировок чиновникам компенсируют расходы на жилье, но не более 550 рублей в сутки. При этом транспортные расходы возмещаются без оговорок, за исключением одного момента - летать на самолетах госслужащие обязаны только экономклассом.