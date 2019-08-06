В НАТО поняли причину возвращения Крыма в Россию

Подоплеку мировых процессов раскрыл генсек альянса

Возвращение Крыма в состав России стало результатом возросшей конкуренции великих держав. К такому выводу пришел генеральный секретарь НАТО. По словам Йенса Столтенберга, Москва оказалась в этой борьбе "более напористой".

Входящие в Североатлантический альянс страны и их союзники, считает Столтенберг, сталкиваются вовсе не с региональными сложностями, а с проблемами глобального характера. Свои мысли генсек НАТО изложил во время выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии.

"Позвольте мне подробно остановиться на трех главных вызовах, с которыми сталкиваются Новая Зеландия, НАТО и союзники НАТО. Первый из вызовов – возросшее соперничество между великими державами... Мы видим его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", - приводит слова Столтенберга РИА Новости со ссылкой на сайт альянса.

С точки зрения генсека НАТО, основанный на правилах миропорядок испытывает давление в том числе и со стороны России. Он привел в пример окончание действия ДРСМД, который назвал краеугольным камнем контроля над вооружениями – указав при этом на Москву, как виновную в прекращении действия договора.