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Задержаны рейсы, размыт участок дороги: в Магаданской области объявлен режим ЧС

08:46
  • вторник
  • 06 августа 2019

Регион оказался во власти стихии

Сразу в трёх российских регионах действует режим ЧС. В двух округах Магаданской области из-за сильных ливней его ввели этим утром, передает "ТВ Центр".

На двух участках федеральной трассы "Колыма" закрыто движение для всех видов транспорта. Там сошли несколько селей. Дорога сильно размыта. В аэропорту из-за циклона задерживаются рейсы.

Под Хабаровском уровень воды в реке Амур достиг неблагоприятной отметки в 458 сантиметров. На островах подтоплены 250 дачных участков. В случае ухудшения ситуации, в краевой столице открыт пункт временного размещения. По прогнозам синоптиков, в Хабаровске и Благовещенске к концу недели уровень воды может подняться до шести метров.

В Амурской области паводок отступает. За минувшие сутки число подтопленных домов сократилось до 30. Вода полностью ушла с дорог. Но в зоне бедствия по-прежнему остаются тысячи приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся около двух тысяч человек, среди них около 900 детей.

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