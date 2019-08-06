Названа причина пожара и взрывов под Ачинском

Детонация на складе боеприпасов прекратилась

Взрывы на армейских складах под Ачинском прекратились. Но угроза подрыва отдельных боеприпасов сохраняется, об этом заявил прибывший на место заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, передает "ТВ Центр".

"Причина предварительная - это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", - сказал Булгаков.

По последним данным, из опасной зоны эвакуированы почти четыре тысячи человек. При взрывах пострадали 12 человек.

Напомним, 5 августа на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части произошел пожар, после которого начались взрывы. В городе Ачинске и Ачинском и Назаровском районах ввели режим ЧС.