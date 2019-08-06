Армия Южной Кореи приведена в полную боеготовность из-за "неопознанных ракет" КНДР

На действия Пхеньяна отреагировали Вашингтон и Токио

КНДР вновь провела пуск "неопознанных снарядов". Это уже четвёртые испытания Пхеньяна менее чем за две недели, передает "ТВ Центр".

В Сеуле считают, что это могут быть баллистические ракеты малой дальности, которые запрещены Совбезом ООН. Армия Южной Кореи приведена в полную боевую готовность. На действия Пхеньяна отреагировали Вашингтон и Токио.

В Минобороны Японии сообщили, новые запуски не создали угрозы безопасности страны. Дальность полета снарядов составила около 450 километров, максимальная высота - 37 километров. В свою очередь, КНДР заявила, что испытала новые "управляемые тактические ракеты" в знак предупреждения "милитаристам в Южной Корее". Это ответ Пхеньяна на совместные учения Сеула и Вашингтона, которые сейчас проходят у берегов Северной Кореи.