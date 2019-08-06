Никаких закупок: Китай мощно ответил США в торговой войне

Трамп обманул Пекин и поплатился за это

Китай дал мощный отпор США в торговой войне. Власти страны приостановили импорт американской сельхозпродукции, передает "ТВ Центр".

А на товары, сделки по которым были заключены после 3 августа, пообещали повысить ввозные пошлины. Таким образом, Пекин ответил на действия США. В начале августа Вашингтон объявил о введении 10% тарифов на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов. И это несмотря на то, что на саммите в Осаке президент США Дональд Трамп пообещал главе КНР Си Цзиньпину не предпринимать подобных действий.